Все же сдержал слово: Шевченко выложил видео с бреющимся Грудининым

Все же сдержал слово: Шевченко выложил видео с бреющимся ГрудининымЧитайте нас в Telegram
Участник президентской гонки Павел Грудинин сбрил усы, проиграв спор с видеоблогером Юрием Дудем. Об этом заявил глава пресс-службы КПРФ и избирательного штаба Грудинина Александр Ющенко. Он также отметил, что сам делал размещенный на YouTube ролик, на котором запечатлен процесс бритья, передает ТАСС.
Видео доступно на канале доверенного лица политика Максима Шевченко. Как говорится в описании к ролику, он был сделан в результате спора между Юрием Дудем и Павлом Грудининым и "не означает политического признания результатов выборов".
Политик поспорил с видеоблогером на то, что сбреет усы, если наберет меньше 15 процентов голосов на выборах президента РФ. В противном случае Дудь должен побриться налысо. По результатам голосования, кандидат от КПРФ не набрал даже 12 процентов. Утром 19 марта блогер напомнил в соцсетях о споре, опубликовав фотографию советского бритвенного станка.
Однако Грудинин сбривать усы не стал, сославшись на то, что выборы были нечестными. В ответ он заявил, что побреется, как только Дудь признает выборы честными.
Позже, 24 марта, в Instsgram появилось фото без усов. В подписи под снимком уточнялось, что политик не согласен с окончательными результатами ЦИК, но слово, данное Дудю, сдержит.
В свою очередь представитель Грудинина Александр Ющенко отметил, что опубликованное в Сети фото – фейк, а аккаунт, в котором оно появилось, не имеет отношения к его официальной странице в соцсети.
Между тем, после выборов у пользователей Сети появилась возможность самостоятельно побрить одного из участников спора. Портал Sports.Ru запустил онлайн-игру в ответ на отказ Грудинина расставаться с усами.
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