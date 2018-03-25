Биатлонистка Мякяряйнен выиграла общий зачет Кубка мира

В тюменском Увате завершился девятый и заключительный этап Кубка мира. По итогам сезона финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен стала обладательницей большого Хрустального глобуса, вручаемого за победу в общем зачете. Все решалось в последней гонке сезона.

Мякяряйнен набрала 822 очка и опередила ближайшую преследовательницу Анастасию Кузьмину из Словакии на три балла. Лучшей среди россиянок в общем зачете Кубка мира стала Екатерина Юрлова-Перхт, занявшая 13-е место с 474 очками. Дарья Виролайнен стала 36-й (187), Татьяна Акимова — 39-й (166), Ульяна Кайшева — 48-й (116), Ирина Услугина — 57-й (74), Светлана Миронова — 58-й (72).

Победу в общем зачете Кубка мира у мужчин одержал француз Мартен Фуркад.