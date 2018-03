Пучдемон хочет получить убежище в Германии

Бывший глава каталонского правительства Карлес Пучдемон, задержанный в воскресенье в Германии, собирается подать прошение о политическом убежище в ФРГ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на немецкую прессу.

Со своей стороны представитель министерства внутренних дел федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн заявил, что если Пучдемон действительно подаст такую заявку, ее будет рассматривать ведомство по делам миграции.

Перед судом опальный политик предстанет в понедельник, 26 марта.

Тем не менее, СМИ отмечают, что европейский ордер на арест, на основании которого задержали Пучдемона, как правило, имеет приоритет над подобным прошением.

Бывший глава Каталонии был задержан ранее в воскресенье в Германии после пересечения границы с Данией. О его задержании Испании сообщили. В Германии Пучдемону грозит от десяти лет тюрьмы до пожизненного заключения. Решение об экстрадиции должно быть принято в течение 60 дней, срок может быть продлен.

Испанская же прокуратура заявила, что передает документы, необходимые для европейского ордера, немецкой прокуратуре и агентству ЕС Евроюст. В Испании Пучдемону предъявлены обвинения в организации восстания и растрате государственных средств. Ему грозит до 30 лет тюрьмы по первому обвинению.

Между тем полиция Шотландии подтвердила в своем Twitter, что правоохранительные органы этой страны получили европейский ордер на арест бывшего министра образования в каталонском правительстве Клары Понсати. Там же сообщается, что с нами связался адвокат Понсати, который принимает меры, чтобы она сдалась полиции.

We can confirm that we are in possession of a European arrest warrant for Clara Ponsati. We have made a number of enquiries to try to trace her and have now been contacted by her solicitor, who is making arrangements for Ms Ponsati to hand herself into police.