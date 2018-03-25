В Восточной Гуте начались обстрелы

В Сирии боевики продолжают ракетные обстрелы жилых кварталов Дамаска и пригородов, передает канал "Россия 24".

Есть жертвы среди мирного населения. В Минобороны удары террористов расценивают как провокацию, направленную на срыв договоренностей по нормализации обстановки в Восточной Гуте.

Но российские военные успешно проводят операцию по выводу вооруженных группировок из анклава. За сутки около тысячи боевиков вместе с семьями покинули Восточную Гуту.