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26 марта 201810:56

"Полярный индекс": "ПОРА" проведет оценку Арктики
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В Москве состоялось заседание Дискуссионного клуба Проектного офиса развития Арктики "ПОРА", посвященное созданию рейтинга устойчивого развития российской Арктики "Полярный индекс". Модератором встречи выступил Сергей Михайлович Никоноров, доктор экономических наук, профессор, заместитель заведующего кафедрой МГУ им М.В. Ломоносова.

Разработанная под эгидой ООН концепция устойчивого развития является универсальной моделью развития как мира в целом, так и его отдельных территорий. Устойчивое развитие – это равномерный баланс его экономической, экологической и социальной составляющих. В центре модели устойчивого развития стоит современный человек, избегающий бездумного использования природной и социальной базы, максимально рационально подходящий к природопользованию, учитывающий интересы социальной справедливости, нацеленный на использование самых современных технологий.

Россия должна стать драйвером модели устойчивого развития, в том числе, в контексте стратегической задачи по освоению Арктики, где ввиду сложных природных и гуманитарных условий принципы устойчивости особенно актуальны.

В целях распространения принципов устойчивого развития на все виды деятельности в российской Арктике "ПОРА" совместно с Экономическим факультетом МГУ им. М.В. Ломоносова создает рейтинг устойчивого развития Арктики – "Полярный индекс". Регионы Арктической зоны России, а также компании, работающие на этой территории, будут оценены по трем основным блокам критериев: социальным, экономическим и экологическим. На круглом столе эксперты обсудили возможные подходы к составлению рейтинга, указали на важные методологические проблемы, которые могут возникнуть в процессе его разработки.

Модератор встречи профессор Сергей Никоноров отметил своевременность появления на базе "ПОРА" новой дискуссионной площадки, посвященной арктической тематике. На повестке дня не только вопрос, как именно осваивать Арктику, но и стоит ли вообще всерьез влезать в этот сложнейший регион. По его мнению, Россия не может отказаться от Арктики, как предлагают некоторые экологи и общественные деятели. Освоение Арктики является стратегическим приоритетом для страны, поэтому важно найти пути сбалансированного, системного развития арктической территории. Никоноров считает, что нельзя экологию подменить "экотопией", когда мы отказываемся от любого развития в контексте защиты окружающей среды: добиться чистоты природы можно, только выселив людей на другую планету – но мы всерьез не ставим перед собой такую задачу.

В свою очередь доктор химических наук, заведующий лабораторией Химфака МГУ Валерий Петросян сказал о том, что двигаться в Арктику нужно, но соблюдая при этом разумный подход к природопользованию. По его словам, опыт Аляски и арктических территорий Канады показывает, что освоение Арктики приносит чрезвычайно большие дивиденды. В то же время необходимо учитывать региональные особенности. По мнению Петросяна, российский Север – не то же самое, что арктические секторы Канады или США. На Западе добыча природных ресурсов в Арктике ведется вахтовым методом, и приезжающие на время рабочие обеспечены дорогостоящей инфраструктурой, которая даже в суровых условиях позволяет комфортно жить. В России же масса людей, работающих в Арктике, является постоянными жителями местных населенных пунктов, в том числе моногородов. Одной из основных задач является создание в них нормальных условий жизни. Не менее важно учитывать интересы занимающихся традиционным промыслом малых народов, которые лишь частично встраиваются в новые высокотехнологичные отрасли.

Важной экологической особенностью российского Заполярья является почти круглогодичное (свыше 9 месяцев в году) выпадение больших объемов снега. Петросян указал, что каждая снежинка поглощает в 160 раз больше вредных веществ из воздуха, чем такая же по объему капля дождя. Поэтому, говоря об устойчивом развитии, так важно учитывать экологическую составляющую: рациональное природопользование и обеспечение безопасности людей и экосистем.

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Наталья Говорова рассказала о внедрении государственных стандартов как важных инструментов устойчивого развития. Примером такого документа является проект национального общественного стандарта "Экологическая безопасность Арктики". Стандартизация может привести к реальному росту арктического ВРП. Кроме того, разработка собственных, оригинальных арктических стандартов позволит получать дивиденды и в международном масштабе. Так интерес иностранных партнеров могут вызвать стандарты по строительству в условиях вечной мерзлоты, утилизации отходов в данных природных условиях и другие документы, которые предстоит подготовить.

Директор эколого-энергетического рейтингового агентства "Интерфакс-ЭРА" Александр Мартынов рассказал о том, с какими проблемами сталкиваются эксперты при составлении рейтингов на арктическую тематику. Он привел пример ненамеренного статистического искажения – так называемый "вывоз смертности на материк": люди, выходящие на пенсию, уезжают из Арктики в другие регионы России. В результате в самой Арктике существенно уменьшается параметр смертности, который уже не получается оценивать напрямую.

Эксперт Всемирного фонда дикой природы (WWF) Людмила Аметистова рассказала об опыте создания под эгидой WWF рейтингов экологической ответственности нефтегазовых и горнодобывающих компаний. Она подчеркнула, что публикация рейтингов стимулирует открытость российского бизнеса – ведь компании с закрытыми данными получают меньшие оценки, чем организации с прозрачной отчетностью. Таким образом, публикация "Полярного индекса" также может способствовать повышению публичной экологической ответственности компаний, ведущих работу в российской Арктике.

Тему открытости продолжила бизнес-консультант, эксперт в области устойчивого развития Евгения Тополова, рассказав о своей работе по популяризации идеи устойчивого развития. Она подчеркнула, что создание "Полярного индекса" не только познакомит широкую публику с принципами устойчивости, но и увеличит доверие к такого рода рейтингам в целом.

В заключение мероприятия модератор круглого стола Никоноров подчеркнул, что "Полярный индекс" должен стать одним из рабочих инструментов оценки, насколько сбалансированно развивается та или иная часть Арктики, а также работающие там компании. Важно, что этот рейтинг будет разработан в России, с учетом географических, социокультурных и прочих особенностей нашей страны. По его мнению, Россия должна сама оценить себя, а не опираться только на международные рейтинги. В качестве примера он встречи привел Киргизию, где на основании международных оценок был закрыт ряд местных производств, которые были признаны вредными. В результате, "примерив чужую рубашку", страна в настоящее время вынуждена импортировать утраченные товары.

"Дискуссионный клуб" — одна из программ экспертного центра "ПОРА". Проектный офис развития Арктики — общероссийская площадка для коммуникации государственных, общественных и коммерческих организаций, заинтересованных в устойчивом развитии Арктики. Экспертный центр "ПОРА" создан для привлечения внимания к социальным, экономическим и экологическим аспектам жизнедеятельности человека на севере России.

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