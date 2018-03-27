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Задержан вор в законе Шакро Молодой 6 минут назад

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27 марта 201813:41

Виновен. Суд начал выносить приговор Шакро Молодому

Антон Новодережкин/ТАСС

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По делу о вымогательствах Никулинский суд Москвы начал выносить обвинительный приговор вору в законе Шакро Молодому (Захарию Калашову), а также десятку его подельников.

Судья Константин Дубков начал оглашать приговор, из первой части которого ясно, что он — обвинительный. По сообщению пресс-службы суда, оглашение "займет два или три дня", передает РИА Новости.

Ранее в ходе прений государственное обвинение попросило признать Захария Калашова виновным по двум эпизодам вымогательства и назначить ему 10 лет колонии строгого режима, а также штраф в размере 700 тысяч рублей.

Его ближайшему соратнику Андрею Кочуйкову по кличке Итальянец обвинение запросило 9,5 лет колонии строгого режима со штрафом 500 тысяч рублей.

Еще десятерых подсудимых прокурор попросил приговорить к срокам от 7,5 до 9,5 лет колонии и различным штрафам.

Всего по объединенному делу о двух вымогательствах проходят 14 человек. Двое попали под суд посмертно (их убили в перестрелке), 11 обвиняемых, включая Шакро и Итальянца, с лета 2016 года содержатся в СИЗО.

В числе подсудимых — бывший сотрудник ГУСБ МВД РФ полковник Евгений Суржиков, работавший в ЧОПе Кочуйкова. Он содержится под домашним арестом.

Подсудимые делятся на две группы по двум эпизодам вымогательства. В одном потерпевшей стороной является директор ресторана Elements Жанна Ким, в другом — предприниматель Лев Гарамов. Объединяет их, по версии следствия, то, что действовали они под началом Шакро Молодого.

С учетом того, что считавшийся главарем преступного мира Шакро Молодой может вскоре получить длительный срок заключения, на днях воры в законе решали, кто займет его место.

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