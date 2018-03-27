Российская молодежка разгромила сверстников из Гибралтара

Молодежная сборная России по футболу провела отборочный матч чемпионата Европы против сверстников из Гибралтара на выезде. Наша сборная разгромила соперника со счетом 5:0.

На исходе первого тайма нападающий Георгий Мелкадзе забил два мяча в ворота хозяев поля. После перерыва соперники россиян отправили мяч в свои ворота. Затем Мелкадзе записл а свой счет третий мяч. Подвел итог встречи Роман Тугарев – победа российской молодежки 5:0.

После семи матчей сборная России имеет 16 очков и занимает второе место в группе 7, набрав 16 очков. Лидирует молодежная сборная Сербии, набравшая 18 очков в 6 встречах.