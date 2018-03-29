Российские футболисты сдали в марте более 80 допинг-проб

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Футбол-2018 44 минуты назад
29 марта 201800:56
Российские футболисты сдали в марте более 80 допинг-пробЧитайте нас в Telegram
Футболисты сборной России были подвергнуты усиленному тестированию на допинг. Во время мартовского тренировочного сбора наши игроки сдали более 80 допинг-проб.
Сборная в полном составе прошла тестирование на допинг 20 и 21 марта. Кроме того все игроки сдали тесты после матча со сборными Бразилии (23 марта) и Франции (27 марта). Результаты проверки станут известны позже.
Кроме того, многие футболисты прошли тестирование после матчей Лиги Европы. Несколько игроков за короткий срок сдали по 7-8 проб. Результаты анализов, взятых до 21 марта, оказались отрицательными.
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