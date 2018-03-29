Ибрагимович может сыграть за "Гэлакси" в ближайшую субботу

Шведский нападающий Златан Ибрагимович может впервые выйти на поле в составе "Лос-Анджелес Гэлакси" в ближайшую субботу. "Гэлакси" встретится в рамках чемпионата МЛС с новичком лиги "Лос-Анджелесом".

Златан Ибрагимович расторг контракт с "Манчестер Юнайтед" на прошлой неделе, после чего подписал договор с "Гэлакси". В ближайшее время 36-летний нападающий прибудет в Лос-Анджелес, проведет несколько тренировок. Дебют Златана может состояться уже в субботу в матче с ФК "Лос-Анджелес".

Главный тренер "Гэлакси" Зиги Шмид подтвердил, что Ибрагимович может сыграть уже в субботу. " Готов ли он будет сыграть 90 минут, то ответ будет отрицательным, но если вопрос в том, будет ли он играть в нашей следующей игре, то скажу, что это возможно. Мы же говорим о Златане Ибрагимовиче, а не о простом смертном. Он любит играть, ему нравятся трудности", — приводит слова Шмида "Спорт-Экспресс".