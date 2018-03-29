МИД Франции подтверждает майский визит Макрона в Россию

В МИД Франции подтвердили, что запланированный на май визит французского президента Эммануэля Макрона в Россию должен состояться.

"На данный момент визит предполагается", — сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, отвечая на вопрос, состоится ли визит после скандала с делом Скрипаля, передает РИА Новости.

Эмманюэль Макрон принял предложение Владимира Путина посетить Россию еще в феврале во время телефонного разговора глав двух государств. Поездку главы Пятой республики планировалось приурочить к Международному экономическому форуму в Санкт-Петербурге, который пройдет в мае 2018 года. На нем Франция будет почетным гостем.

Отношения России с рядом европейских стран обострились после того, как 4 марта в Солсбери был отравлен работавший на британские спецслужбы экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Власти Великобритании поспешили заявить, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство. Из Британии были высланы 23 российских дипломата. Затем этому примеру последовали еще некоторые страны Евросоюза, а также США. Россия все обвинения в свой адрес категорически отрицает.