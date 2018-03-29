60 американских дипломатов объявлены персона нон-грата

МИД России сообщил, что персона нон-грата в России объявлены 60 американских дипломатов — 58 сотрудников посольства США в Москве и два работника генконсульства США в Екатеринбурге. Они должны покинуть Россию до 5 апреля.

Сегодня в МИД России пригласили американского посла Джона Хантсмана, чтобы сообщить о решении Москвы.

Ранее на пресс-конференции глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ответные меры на высылку российских дипломатов будут зеркальными. Он также сказал, что будет закрыто консульство США в Санкт-Петербурге.

4 марта 2018 года Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии в Солсбери. Предположительно, их отравили нервно-паралитическим ядом. В покушении на экс-полковника ГРУ Великобритания обвинила Россию. После этого Лондон, США и большая часть стран ЕС объявили о высылке российских дипломатов.

США ранее объявили о высылке 60 российских дипломатов (46 человек из посольства в Вашингтоне, двое из генконсульства в Нью-Йорке, еще 12 сотрудников постоянного представительства РФ при ООН объявлены персона нон грата). Кроме того, закрывается генконсульство в Сиэтле.

Великобритания выслала 23 российских дипломата, Германия, Канада, Польша и Франция высылают по четыре дипломата, Литва, Молдавия и Чехия — по три, Австралия, Албания, Дания, Испания, Италия и Нидерланды — по два, Бельгия, Венгрия, Ирландия, Латвия, Македония, Норвегия, Румыния, Финляндия, Хорватия, Швеция и Эстония — по одному, Украину покинут 13 российских дипломатов. НАТО сократила состав миссии РФ при организации с 30 до 20 человек, Болгария и Люксембург отозвали своих послов для консультаций.