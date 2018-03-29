Жители Волоколамска собрались на митинг возле здания администрации

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Свалки Подмосковья 20 минут назад
Жители Волоколамска собрались на митинг возле здания администрацииЧитайте нас в Telegram
В подмосковном Волоколамске в четверг вечером, 29 марта, местные жители вновь собрались на стихийный митинг. На площадь возле здания администрации в центре города пришли несколько тысяч человек. Они требуют ввести в районе режим чрезвычайной ситуации.
Трансляция митинга ведется в сообществе "Зеленый Волоколамск" во "ВКонтакте"
Собравшиеся на митинге уверены, что данные по выбросам сероводорода занижаются властями.
Ранее сообщалось, что на полигоне бытовых отходов "Ядрово" под Волоколамском произошел очередной выброс свалочного газа. Предельно допустимая концентрация сероводорода в воздухе превышена в 12 раз. Но, по замерам местным жителей, норма превышена более чем в 85 раз.
21 марта многие школьники Волоколамска пожаловались на недомогание, в больницу были доставлены 57 детей. После этого события в городе произошел стихийный митинг, на котором жители потребовали закрыть полигон "Ядрово" и отправить в отставку местные власти. В Волоколамск приехал губернатор Подмосковья Воробьев, вскоре был отправлен в отставку глава Волоколамского района Евгений Гаврилов. Его должность занял Андрей Вихарев.
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