МЧС: вопрос о вывозе жителей Волоколамска в санатории пока не рассматривается

Вопрос предоставления жителям Волоколамска индивидуальных средств защиты и массового вывоза их в санатории пока не рассматривается. Об этом сообщили СМИ представители регионального ГУ МЧС России.

Как уточняется, пока нет никаких поводов, чтобы обсуждать вопрос о вывозе жителей города в санатории. Ситуация в Волоколамске штатная, угрозы здоровья населению нет, передает агентство "Интерфакс".

Также пока не рассматривают выдачу жителям индивидуальных средств защиты. Представитель ГУ МЧС пояснил, что концентрация вредных веществ в воздухе в норме.