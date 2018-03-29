Минобороны РФ назвало глупостью информацию о пролете истребителей Израиля над Сирией

Источник в Министерстве обороны России прокомментировал информацию СМИ о том, что израильские истребители обманули радары РФ в Сирии и провели разведку на большой высоте, и назвал ее "полной глупостью".

Любой летательный аппарат на большой высоте — легко обнаруживаемый и уязвимый для систем противовоздушной обороны большинства стран, пояснил источник в российском военном ведомстве. Со времен американского U-2, сбитого над территорией Советского Союза, никто не пытается нарушать чужое воздушное пространство на большой высоте, напоминает РИА Новости.

Средства ПВО САР уже неоднократно доказывали, что могут не только обнаружить, но и сбить ракеты класса "воздух-поверхность" с эффективной отражающей поверхностью меньше, чем у самолета F-35.

Также источник в Минобороны РФ подчеркнул, что российские средства ПВО в Сирии надежно прикрывают российские объекты в Хмеймиме и Тартусе.