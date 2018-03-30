Следком сообщил подробности "порнодела", связанного с братом украинского пранкера-провокатора

По уголовному делу о детской порнографии может быть привлечен двоюродный брат украинского пранкера Евгения Вольнова в Архангельске. Станислав Кувиков подозревается в изготовлении порнографии с участием несовершеннолетних.

Известный под псевдонимом Евгений Вольнов Никита Кувиков в России заочно арестован Басманным судом Москвы и объявлен в международный розыск, напоминает "Интерфакс". Против него возбуждено уголовное дело о разжигании ненависти на фоне трагедии в Кемерово. Никита Кувиков обзванивал морги и от имени администрации Кемеровской области дезинформировал персонал о количестве жертв пожара в торговом центре "Зимняя вишня". Украина уже заявила, что о выдаче Никиты Кувикова речи идти не может — своих граждан Киев не выдает.

У брата Никиты Кувикова Станислава прошли обыски. Подробности дела о распространении детской порнографии не разглашаются, чтобы не навредить следствию. Архангельским следователям удалось выйти на след изготовителя детского порно, следствие фиксирует все факты и обстоятельства для суда.