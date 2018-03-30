Рыжий Тарзан обжаловал приговор по делу о нападении на публичный дом

Бывший участник боев без правил Вячеслав Дацик, более известный как Рыжий Тарзан, обжаловал приговор Василеостровского районного суда Петербурга, который осудил его на 3,5 года колонии строгого режима за нападение на подпольный публичный дом.

Как сообщил ТАСС защитник Дацика Андрей Федорков, выдвинутое ранее против фигуранта обвинение в разбое суд переквалифицировал на статью УК РФ "Хулиганство". Дацика также обвинили в нарушении неприкосновенности жилища и побоях.

По версии следствия, ночью 18 мая 2016 года Вячеслав Дацик напал на подпольный публичный дом на Васильевском острове, выгнал проституток и их клиентов голыми на улицу и отвел в полицию.

С мая 2016 года Рыжий Тарзан находится под стражей. Первый раз его задержали в 2007 году при расследовании серии разбойных нападений на салоны сотовой связи. Суд признал его невменяемым и назначил Дацику лечение в Дружносельской психиатрической больнице в Санкт-Петербурге, откуда он в 2010 году сбежал в Норвегию, где попросил политического убежища. В декабре того же года окружной суд Осло приговорил россиянина к восьми месяцам лишения свободы за незаконное хранение оружия, однако в марте 2011 года Дацика экстрадировали в Россию. На российско-финской границе Рыжего Тарзана вновь арестовали в рамках расследования разбойного нападения на салон сотовой связи и позже приговорили к пяти годам лишения свободы. Освободился Дацик весной 2016 года.