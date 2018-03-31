Неизвестный американец выиграл в лотерею более 500 миллионов

В американском штате Нью-Джерси продан билет лотереи Mega Millions, по которому владелец может выиграть 521 миллион долларов. Этот билет был продан после очередного розыгрыша 30 марта. Обладатель выигрыша пока не объявлялся, передает ТАСС.

Крупнейший джекпот в истории Mega Millions составил 656 миллионов долларов. В марте 2012 года выиграли сразу три билета, они были проданы в штатах Иллинойс, Канзас и Мериленд. Их владельцы выигрыш разделили. В январе этого года житель штата Флорида выиграл 451 миллион долларов.

Лотерейные билеты Mega Millions продаются в 44 штатах, столичном округе Колумбия и на Американских Виргинских Островах.