Российские военные завершили операцию по выводу боевиков из Восточной Гуты

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Конфликт в Сирии 43 минуты назад
Российские военные завершили операцию по выводу боевиков из Восточной ГутыЧитайте нас в Telegram
Более 41 тысячи боевиков террористических группировок и членов их семей вышли из четырех населенных пунктов Восточной Гуты. В ходе этой операции из плена освобождены 34 заложника, сообщил начальник центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.
Он рассказал, что для жителей населенного пункта Дума продолжает работу гуманитарный коридор с пунктом пропуска в районе населенного пункта Эль-Вафидин. Для оказания помощи там развернуты необходимые элементы инфраструктуры, сообщает ТАСС.
"Всего с начала действия гуманитарных пауз из Восточной Гуты при решающем участии Центра по примирению было выведено 153 140 человек", — заключил Юрий Евтушенко.
Ранее сирийское командование заявило, что восстановлен контроль над всеми городами и поселениями Восточной Гуты, во время операции были уничтожены штабы и огневые позиции террористов. Кроме того, впервые за семь лет правительственные силы разблокировали главную автомагистраль Дамаска.
Южный форпост боевиков в Восточной Гуте был наиболее опасным для Дамаска. Террористы ежедневно вели минометный и ракетный обстрел центра и спальных кварталов сирийской столицы.
Восточная Гута — город рядом с Дамаском. До начала гражданской войны здесь проживали около 2,2 млн сирийцев. В 2011 году Гуту заняли несколько группировок вооруженной сирийской оппозиции. В силу особого географического положения этого района здесь на протяжении всего сирийского конфликта шли ожесточенные бои с применением тяжелого вооружения с обеих сторон.
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