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Умер астрофизик Стивен Хокинг 36 минут назад

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1 апреля 201810:17

Физика Стивена Хокинга проводили в последний путь

фото EPA

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В Кембридже прошли похороны известного английского физика-теоретика Стивена Хокинга, который 14 марта скончался у себя дома в Кембридже в возрасте 76 лет. Похоронная церемония прошла накануне, 31 марта, в университетской церкви Святой Марии.

Среди прочих с ученым прощались актер Эдди Редмэйн, сыгравший его в фильме "Вселенная Стивена Хокинга", глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск, гитарист группы Queen и астрофизик Брайан Мэй, драматург Алан Беннетт, родственники и близкие, включая его первую супругу Джейн Хокинг и троих детей — Люси, Роберта и Тимоти. Всего на церемонию были приглашены 500 человек.

По прибытии погребального кортежа колокола церкви отбили 76 ударов по числу лет, которые прожил ученый. На улицах Кембриджа, в котором Хокинг занимался научной работой более 50 лет, за ходом церемонии наблюдали сотни людей, гроб с телом Хокинга они встречали аплодисментами.

"Наш отец жил и работал в Кембридже более 50 лет. Он был неотъемлемой и очень узнаваемой частью университета и города. По этой причине мы решили провести его похороны в городе, который он так любил и который любил его", — сказано в распространенном заявлении детей ученого.

Стивен Хокинг родился 8 января 1942 года в Оксфорде, напоминает ТАСС. В 1963 году у него диагностировали боковой амиотрофический склероз, а спустя еще 22 года после воспаления легких Хокингу сделали трахеостомию, после чего он потерял способность говорить и стал пользоваться синтезатором речи.

Сам он говорил, что "всегда мечтал о космическом полете", но, будучи "прикованным к Земле, в инвалидном кресле, мог бы испытать величие космоса разве что через воображение и свою работу в области теоретической физики".

Основная область научных изысканий Хокинга — космология и квантовая гравитация. Много времени он уделил изучению черных дыр, став автором теории "испарения" черных дыр за счет радиации (явление получило название "излучение Хокинга"). Им написаны множество научно-популярных книг, в том числе таких, как "Краткая история времени", "Черные дыры и молодые вселенные", "Мир в ореховой скорлупке" и многих других.

Прах Хокинга будет захоронен в лондонском Вестминстерском аббатстве рядом с могилами Исаака Ньютона и Чарльза Дарвина.

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