В США рассказали, чего хотят от России, которая "отбивается от рук"

США надо взаимодействовать с Россией, чтобы она из "недружественного противника" превратилась хотя бы в дружественно настроенного соперника, считает председатель комитета по национальной безопасности и правительственным делам Сената Конгресса США Рон Джонсон (республиканец от штата Висконсин).

Оценивая нынешнее состояние американо-российских отношений, сенатор отметил, что оно "не является здоровым для планеты и для мира". Ответственность за это Джонсон возложил на Москву, напомнив о воссоединении Крыма с РФ и вопросах санкционного давления на КНДР.

Американский сенатор добавил, что Россия располагают 7 тысячами ядерных боезарядов, и отметил в этой связи, что понимает желание президента США Дональда Трампа попытаться улучшить отношения с Россией. "Однако при этом приходится отдавать себе отчет в реальном состоянии дел и действовать соответствующим образом", — приводит слова Джонсона ТАСС.

Со своей стороны сенатор Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина), который входит в состав комитета верхней палаты Конгресса по делам вооруженных сил, заявил в воскресенье, что введенные США санкции против России не дают желаемого результата.

Он высказал мнение, что "Россия отбивается от рук": что бы ни предпринимали США, "все не срабатывает".

В качестве выхода из создавшейся ситуации сенатор предложил найти замену поставкам российских энергоносителей в Европу. "Я предлагаю экономическую изоляцию России, их экономика базируется на нефти и газе. Они не протянут долго без потребителей", — сказал Грэм.