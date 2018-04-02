Самолет Москва - Бангкок развернулся над Индией из-за смерти пассажира

Командир российского дальнемагистрального Boeing 777, летевшего из Москвы в Таиланд, развернул самолет над Индией из-за смерти пожилого мужчины на борту.

Об этом "Интерфаксу" рассказали в авиадиспетчерской службе.

Пенсионеру внезапно стало плохо, и он скончался в ходе полета. Узнав об этом, командир воздушного судна принял решение возвращаться в аэропорт вылета – Шереметьево. Приземление самолета в столице России ожидается около 7 часов вечера по московскому времени.

Среднее время полёта из Москвы в Таиланд составляет 9 часов.