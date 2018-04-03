Комар встал на крыло: поздняя весна в Москве вступает в права

Первоцветы появились в московских парках и лесах. Вслед за первоцветами появились первые комары, дождевые черви, а также белая трясогузка. Эта птица одной из первых прилетает весной в Подмосковье.

Первые проталины появились на полянах в Битцевском лесу. Снег осел за неделю на 20-25 сантиметров, сообщили РИА Новости сотрудники "Мосприроды". Снег уже полностью растаял у стволов деревьев.

Задержавшиеся холода и обильные осадки притормозили появление первоцветов. Мать-и-мачеха обычно цветет уже в конце марта, но в 2018 году начала появляться только сейчас и не везде. Она уже начала появляться в Бутове. Также запаздывает цветение и других растений.

Дикие животные чувствуют себя хорошо, несмотря на поздний приход весны. Правда, пока они не спешат менять зимний мех на летний.

3 апреля днем в Москве и Подмосковье облачно, сообщает Центр ФОБОС. Максимальная температура в город 3-5 градусов тепла, по области – 1-6 градусов. Ветер западный, его скорость от 4 до 9 метров в секунду. Атмосферное давление повысится до 747 миллиметров ртутного столба.