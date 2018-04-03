В преддверии "сезона" подмосковный суд закрыл 14 сайтов для зацеперов

В преддверии "сезона" зацепинга суд в Подмосковье закрыл 14 сайтов, которые обучают этому виду экстремальных развлечений. Как сообщает РИА Новости, такое решение принял городской суд Орехово-Зуева.

Восточная транспортная прокуратура отмониторила СМИ и выявила нарушения на 14 сайтах. Для их блокировки решение суда после вступления его в силу направят в Роскомнадзор, который внесет их в реестр.

Зацепинг — слово, имитирующее английский термин с русским корнем, сравнительно недавно появивилось русском языке (чего не сказать о явлении). Так называют способ передвижения на поезде, при котором человек цепляется к вагонам снаружи за любые выступающие части. Зацепинг стал в последнее время настоящим бичом для железнодорожников (наряду с любителями селфи), поскольку зацеперы рискуют не только своей жизнью, но и жизнью пассажиров поездов, повреждая важнейшие технические конструкции. Да и просто каждый нештатный случай на железной дороге (например, остановка поезда или сбой графика) приносит гигантские убытки.

По данным МВД, каждый пятый подросток, получивший травму на жд — это зацепер. В прошлом году только на Московской железной дороге пострадали от этого экстремального "спорта" 30 человек, погибли семеро.