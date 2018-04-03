Бывший дагестанский чиновник готов ответить за отравление Скрипалей

Бывший врио премьер-министра Дагестана Абдусамад Гамидов, обвиняемый в мошенничестве, заявил, что готов взять на себя ответственность за покушение на убийство в Лондоне Сергея Скрипаля и его дочери, передает корреспондент РИА Новости.

В ходе судебного заседания, на котором решается вопрос о продлении ареста ему, а также экс-министру образования Дагестана Шахабасу Шахову, зампреду правительства республики Шамилю Исаеву и вице-премьеру республики Раюдину Юсуфову, Гамидов заявил: "Позиция обвинения по этому делу сильно напоминает дело Скрипаля, когда Англия засветила три листочка и на этом основании давит на Россию".

"Мне на нарах делать нечего, обвиняют меня беспочвенно, поэтому обещаю взять на себя еще и убийство Скрипаля, раз меня так или иначе хотят посадить", — заявил Гамидов.

В начале марта Мосгорсуд признал его арест законным и обоснованным, защита же заявляла о его неправомерности ареста, указывая на ряд медалей, наград и благодарственных писем за разные заслуги. Гамидов также отвергает обвинения в свой адрес, называя их "политическим заказом".

В последние месяцы в Дагестане работает специальная комиссия силовиков из Москвы. За время ее работы стало известно о крупных хищениях в социальной сфере, задержаны несколько высокопоставленных чиновников.

Уголовное дело в их отношении соединили с рядом других дел, расследуемых с середины 2015 года. По подсчетам следствия, ущерб бюджету по этому делу превышает 95 миллионов рублей.

Кроме того, за время работы спецкомиссии по уголовным делам были задержаны мэр Махачкалы Муса Мусаев и главный архитектор столицы Дагестана Магомед-Расул Гитинов.