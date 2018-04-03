"Аэрофлот" отозвал иск к жене Аршавина

Суд в Петербурге зарегистрировал отзыв иска "Аэрофлота" к Алисе Аршавиной, супруге знаменитого футболиста Андрея Аршавина. Ранее ее обвиняли в отказе выполнять правила безопасности полетов. К Алисе Аршавиной был заявлен иск о возмещении ущерба на сумму 56 827 рублей 67 копеек.

Как уточнили РИА Новости в объединенной пресс-службе городских судов, Красносельский районный суд Санкт-Петербурга прекратил производство по гражданскому делу по иску ПАО "Аэрофлот" к Алисе Аршавиной в связи с отказом истца от иска.

Инцидент с супругой Андрея Аршавина произошел 6 января при подготовке к взлету самолета, следующего направлением Москва — Алма-Ата. Поводом стало заявление казахстанской модели Ольги Семеновой, в котором она обвинила жену спортсмена в угрозах в свой адрес. Она якобы очень ревностно отреагировала на совместное видео модели с Аршавиным в Интернете и потребовала "разъяснить происходящее". В заявлении Семенова пожаловалась на то, что супруга Аршавина хвастала своими связями со спецслужбами и грозилась отрезать сопернице пальцы.