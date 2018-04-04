Устроившая стрельбу в офисе YouTube женщина ликвидирована

Сообщается, что женщина, устроившая стрельбу в офисе YouTube в Калифорнии, ликвидирована. Очевидцы говорят, что перед тем, как проникнуть в здание, она была в кафе. Судя по описаниям, это белая женщина. На ее голове был платок, сообщает телеканал "Россия 24".

Появилась информация о раненых – по официальным данным, их пятеро. Они госпитализированы.

Все сотрудники штаб-квартиры были эвакуированы, полиция оцепила район для проведения спецоперации. На месте ЧП работает спецназ.

О стрельбе в офисе YouTube ранее рассказал один из сотрудников компании.