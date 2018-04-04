Путин обсудит ситуацию в Сирии с лидерами Ирана и Турции

Обстановку в Сирии сегодня обсудят лидеры России, Ирана и Турции. Трёхсторонний саммит на этот раз проводит Анкара. Первая подобная встреча была в Сочи в ноябре прошлого года.

Ожидается, что в ходе нынешних переговоров речь пойдёт о реализации договорённостей и решений, которые были приняты ранее, в том числе во время Конгресса сирийского национального диалога. Его также принимала Россия в конце января, сообщает "Россия-24".

Визит Владимира Путина в Турцию начался накануне. Президент России провёл переговоры с турецким коллегой, где говорили о сотрудничестве в экономике и военно-технической сфере. На пресс-конференции по итогам встречи российский лидер заявил, что негативных факторов, которые могли бы сорвать совместные проекты двух стран — нет. Как доказательство — начало строительства первой в Турции атомной станции. Финансирование проекта взяла на себя Москва. Запуск первого энергоблока по плану — 2023 году.