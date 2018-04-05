Президент UFC Уайт: бой Нурмагомедова и Холлоуэя определит полноценного чемпиона

Глава UFC Дэйна Уайт прокомментировал информацию о том, что победитель боя Нурмагомедов – Холлоуэй станет временным, а не полноценным чемпионом среди легковесов. По мнению руководителя, такой вариант даже не рассматривался.

"Никакого временного чемпиона, – заявил Уайт, слова которого приводит "Спорт-экспресс". – По окончанию боя кто-то из этих парней станет полноценным чемпионом в легком весе и точка".

Изначально соперником Хабиба Нурмагомедова должен был стать американец Тони Фергюсон, однако во внетренировочное время он повредил колено и сообщил об отказе от участия в бое. На замену ему вызвался Макс Холлоуэй. Поединок состоится 7 апреля в Нью-Йорке.