Роскомнадзор требует заблокировать Telegram в России

Роскомнадзор подал иск о блокировке мессенджера Telegram, передает "Интерфакс" со ссылкой на регулятора. Исковое заявление подано в Таганский районный суд Москвы, ведомство требует ограничить доступ к мессенджеру на территории РФ.

Причиной для иска стали не предоставленные компанией в установленный срок ключи для дешифровки сообщений пользователей. В Роскомнадзоре уточнили, что иск подан в связи с выявлением ФСБ РФ неисполнения Telegram обязанностей организатора распространения информации, установленных законом.

Летом 2017 года ФСБ потребовала от Telegram ключи для дешифровки сообщений пользователей. Руководство компании назвало требование технически невыполнимым и пыталось опротестовать его в ряде инстанций. 20 марта 2018 года иск отклонил Верховный суд России.

После этого Роскомнадзор дал Telegram 15 суток для предоставления требуемых ключей.