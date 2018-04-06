Клименко пояснил свои слова о Telegram и ICQ

Советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко пояснил, что посоветовал переходить на ICQ в случае блокировки Telegram лишь в качестве примера.

Об этом он сообщил ТАСС, комментируя информацию о том, что ранее он рекомендовал пользователям Telegram перейти на ICQ, в случае блокировки по суду Роскомнадзором Telegram.

Клименко пояснил, что не рекламировал специально ICQ, но считает, что у данного мессенджера "положительная история, отработанная технически".

А всего же в РФ, по его словам 40 мессенджеров.

Отвечая на вопрос, что он сделает в случае блокировки Telegram, советник президента рассказал, что перейдет на другую платформу.

6 апреля Роскомнадзор подал иск в Таганский районный суд Москвы, требуя ограничить доступ в России к информационным ресурсам Telegram Messenger Limited Liability Partnership, поскольку в установленный срок не получил от компании ключей для дешифровки сообщений пользователей – для ФСБ.

В 2017 году Федеральная служба безопасности, ссылаясь на собственный приказ, который устанавливает процедуру предоставления контрразведывательному ведомству ключей, потребовала от Telegram предоставления доступа к электронным сообщениям пользователей.

В Telegram заявляли, что выполнить это требование технически невозможно, поскольку ключи хранятся на устройствах самих пользователей, после чего попытались оспорить требование в судебных инстанциях РФ, но успеха не имели.

20 марта 2018 года иск компании был отклонен и Верховным судом РФ. После этого решения суда Роскомнадзор дал мессенджеру 15 суток на то, чтобы предоставить органам безопасности требуемые ключи шифрования. Этот срок истек 4 апреля.