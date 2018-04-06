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6 апреля 201820:11

Порошенко "синхронизирует" украинские санкции с американскими

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Президент Украины Петр Порошенко ждет от Совета национальной безопасности и обороны Украины предложений по введению дополнительных санкций против российских бизнесменов и чиновников по примеру США.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, сообщив, что американские санкции, это "достойный ответ агрессору через его олигархов и кремлевское окружение за агрессию против Украины, вмешательство во внутренние дела независимых государств и неуважение к международному праву".

По его словам, он считает, что Украина должна синхронизировать свои действия с Вашингтоном, как лидера антироссийской коалиции.

В беседе с телекомпанией НТВ председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер отметил, что то обстоятельство, что его наконец-то включили в санкционные списки США, вызывает у него чувство удовлетворения: "Значит, делаем все правильно".

6 апреля США обвинили РФ в "дерзком поведении" и расширили список персоналий и компаний, против которых в контексте Крыма, Украины, Сирии и кибератак, ввели санкции. Речь идет о 38 российских бизнесменах, официальных лицах и компаний. В санкционный список, в частности, попал и глава "Газпрома".

Отношения России и Запада ухудшились в 2014 году в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма.

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