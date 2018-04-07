В Дамаске взорвана заминированная машина, погиб один человек

В Дамаске при взрыве заминированной машины около мечети погиб один мирный житель, шестеро ранены. Об этом сообщили в российском Центре примирения сторон, передает телеканал "Россия 24".

Кроме того, боевики группировки "Джейш аль-Ислам" (запрещена в РФ) обстреляли минами жилые районы Дамаска. С теми, кто готов идти на переговоры, российские военные ведут работу по выводу экстремистов из Восточной Гуты.