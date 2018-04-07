Грузовик-убийца: немецкий террорист покончил с собой

Центр города Мюнстер в немецкой федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия перекрыт после наезда грузовика на группу пешеходов. По сообщению немецкого издания Focus со ссылкой на полицию, водитель грузовика после наезда на людей застрелился. Полицейские говорят о трех погибших и 30 пострадавших. По другим оценкам, число пострадавших может доходить до 50. Шестеро раненых находятся в тяжелом состоянии.

Сообщается, что на людей наехал небольшой грузовичок. Полиция исходит из того, что это был теракт. Над местом происшествия кружит полицейский вертолет, правоохранители ищут взрывчатку. Правительство ФРГ проинформировано об инциденте в Мюнстере и выражает соболезнования пострадавшим.

По сообщению газеты Rheinische Post со ссылкой на "хорошо информированные полицейские круги", ведется розыск еще двух предполагаемых преступников.