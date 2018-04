Трамп прокомментировал слухи о чрезмерных расходах Прюитта

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп прокомментировал слухи о чрезмерных расходах главы Агентства США по охране окружающей среды (EPA) Скотта Прюитта, назвав их необоснованными.

Трамп отметил, что, хотя расходы на безопасность у Прюитта были несколько выше, чем у предшественника, Скотту Прюитту грозили смертью из-за его жестких действий в ЕРА. Относительно арендной платы президент высказался, что она приблизительно на уровне рынка. "Расходы на поездки – ОК. Скотт хорошо делает свою работу!" – написал Трамп на своей странице в Twitter.

While Security spending was somewhat more than his predecessor, Scott Pruitt has received death threats because of his bold actions at EPA. Record clean Air & Water while saving USA Billions of Dollars. Rent was about market rate, travel expenses OK. Scott is doing a great job!