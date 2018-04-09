Глава кемеровского парламента подал в отставку в пользу Тулеева

Председатель Совета народных депутатов Кемеровской области Алексей Синицын досрочно подал в отставку, чтобы депутаты могли выбрать экс-губернатора Амана Тулеева главой облсовета. Депутаты рассмотрят его заявление на внеочередной сессии во вторник.

Синицын заявил РИА Новости, что "Аман Гумирович абсолютно вправе занять место лидера своей команды, учитывая колоссальную поддержку населения, полученную этой командой на выборах 2013 года". Тогда Тулеев возглавлял список кандидатов от регионального отделения партии "Единая Россия".

"Во многом именно благодаря его участию одержана убедительная победа с результатом свыше 86%. Сегодняшний состав областного совета — это команда Тулеева, за которую в 2013 году отдали голоса 1 миллион 334 тысячи 138 кузбассовцев", — подчеркнул Синицын.

Аман Тулеев, который больше 20 лет руководил Кузбассом, ушел со своего поста после трагедии в торговом центре "Зимняя вишня", где погибли 64 человека. Он сказал, что не может оставаться губернатором "с таким тяжелейшим грузом" и что это решение "единственно верное" для него. Позже Тулеев получил вакантный мандат депутата областного совета.

На прошлой неделе группа депутатов Госдумы от Кемеровской области обратилась к врио главы региона Сергею Цивилеву с просьбой поддержать выдвижение Тулеева на пост спикера.