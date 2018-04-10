Белый дом объявил об отставке помощника Трампа по нацбезопасности

Дональд Трамп отправил в отставку своего советника по вопросам внутренней безопасности Тома Боссерта.

Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс сообщила, что президент поблагодарил Боссерта за службу на благо родине и пожелал всего хорошего.

"Президент благодарен Тому за его приверженность безопасности нашей великой страны. Том руководил попытками Белого дома защитить нашу родину от террористических угроз, усилить нашу кибербезопасность и отвечать на беспрецедентные природные катаклизмы", — сказала Сандерс.

В марте Трамп отправил в отставку госсекретаря Рекса Тиллерсона и назначил на его место директора ЦРУ Майка Помпео. Позже о своей отставке объявил советник Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер, которого на посту сменил Джон Болтон, напоминает "Интерфакс".