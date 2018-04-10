Минобороны РФ передало историкам не публиковавшиеся документы по концлагерю Собибор

Минобороны РФ передало историкам не публиковавшиеся документы по концлагерю СобиборЧитайте нас в Telegram
Центральный архив министерства обороны передал Российскому историческому обществу (РИО) сборник документов по истории фашистского концлагеря Собибор.
Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе РИО, пообещав, что уникальные документы вскоре будут опубликованы на сайте общества.
Речь идет о показаниях бывших узников концентрационного лагеря, жителей окрестных селений, архивных снимках, копиях докладных записок, справок и актов Красной армии, датированных 1944 годом.
Например, среди переданных документов — копия акта, подписанного местными жителями и представителями РККА об истории концлагеря и массовом уничтожении мирного населения и военнопленных. В документе констатируется, что руководство Собибора состояло из офицеров СС, а охранниками были военнослужащие дивизии "Галичина".
Согласно донесению начальника 7-го отделения политотдела 8-й гвардейской армии подполковника Шелюбского, на станцию
Собибор поступало до 6 железнодорожных эшелонов в день, в каждом из которых находилось порядка 2000 человек, в том числе дети и старики.
Концлагерь действовал с мая 1942 по октябрь 1943 года. За это время там были убиты 250 тысяч евреев из Польши и других европейских стран.
Собибор прекратил своё существование после восстания узников, возглавленного советским офицером Александром Печерским. 400 заключенных убили нескольких охранников и через минное поле ушли в лес. Около 80 из них погибли при побеге, 170 были позже обнаружены при облавах и расстреляны, еще около 100 человек были выданы нацистам или убиты местными коллаборационистами, до конца войны дожили лишь 53 участника восстания.
Восемь евреев из числа бывших советских военнопленных Печерский привёл в Белоруссию, где они вступили в партизанские отряды. 22 октября 1943 года Александр Печерский с несколькими товарищами вступил в партизанский отряд имени Щорса, где воевал подрывником, пока советские войска не освободили Белоруссию. Остальные попали в отряд имени Фрунзе. В партизанском отряде Александр Аронович вместе с боевой группой пустил под откос два немецких эшелона.
После воссоединения с красноармейскими частями Печерского арестовали и отправили в штурмовой стрелковый батальон — разновидность штрафбата.
Командир батальона майор Андреев был настолько потрясён рассказом Печерского о Собиборе, что вопреки запрету покидать территорию батальона разрешил Печерскому поехать в Москву, в "Комиссию по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их пособников".
В комиссии рассказ Печерского выслушали писатели Павел Антокольский и Вениамин Каверин, которые на его основе опубликовали очерк "Восстание в Собиборе".
После войны очерк вошёл во всемирно известный сборник "Чёрная книга". Сборник был запрещён цензурой к изданию в СССР в 1947 году. В России впервые издан в 2015 году.
Воюя в рядах 15-го штурмового батальона в составе 1-го Прибалтийского фронта, при наступлении на город Бауцк 20 августа 1944 года Печерский был ранен в бедро осколком мины и после четырёх месяцев лечения в госпиталях получил инвалидность. За проявленную в бою храбрость в 1949 году был представлен к ордену Отечественной войны II степени, но был награждён медалью "За боевые заслуги".
В 1963 году Александр Аронович выступил свидетелем обвинения на процессе одиннадцати охранников лагеря Собибор. Печерский умер 19 января 1990 года в возрасте 80 лет и похоронен на Северном кладбище Ростова-на-Дону.
Готовится к выходу на экран фильм Константина Хабенского "Собибор" о событиях 1943 года.
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