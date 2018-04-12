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Надежда Савченко 1 час назад

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12 апреля 201812:30

Савченко увезли в больницу из СИЗО

Sergei Chuzavkov/AP/ТАСС

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Депутаты Верховной рады Надежду Савченко, которая была арестована по обвинении в подготовке госпереворота на Украине, отвезли из СИЗО в больницу на обследование. Об этом в эфире украинского телеканала "112" сообщила сестра Савченко Вера.

Она добавила, что будет просить о свидании, "чтобы понять, чем это все закончится". Сестра Савченко сообщила также, что адвокаты депутата не сопровождали.

Ранее Савченко жаловалась на здоровье, в частности, на проблемы с желудком.

Савченко лишили депутатской неприкосновенности и арестовали 23 марта. Тогда же она объявила голодовку. Вера Савченко говорила, что за 21 день ее сестра похудела на 15 килограммов.

По версии Генпрокуратуры Украины Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале.

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