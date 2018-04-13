Рубль пытается вернуть упущенные позиции

На Московской бирже в пятницу утром рубль укрепляется к бивалютной корзине, доллар США и евро снижаются, продолжая отыгрывать падение первой половины недели, передает "Интерфакс".

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 61,5-61,9 рублей за 1$, по итогам первых минут торгов курс составил 61,6 руб./$1 (-39 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро упал до 75,89 рублей (-53 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела на 45,3 копейки к уровню закрытия четверга, до 68,03 рубля.

При этом доллар оказался на 45,59 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро — на 86,69 копейки ниже официального курса.

По словам экспертов, рубль продолжил восстановление к доллару и евро после серьезного падения первой половины недели, отыгрывая снижение рисков введения санкций против российского госдолга и отсутствие эскалации в ситуации вокруг Сирии.

Президент США не принял пока окончательного решения относительно действий в отношении Сирии, но уже обсудил ситуацию с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

По словам пресс-секретаря американского лидера Сары Сандерс, в ходе телефонного разговора Трамп и Мэй согласились с тем, что крайне важно, чтобы применение химического оружия не осталось безнаказанным, а также с необходимостью предотвращения дальнейшего использования химического оружия режимом Асада.

Между тем цены на нефть эталонных марок слабо снижаются в ходе торгов в пятницу и завершают неделю максимальным ростом за восемь месяцев из-за опасений перебоев поставок с Ближнего Востока.

Так, цена июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени уменьшилась на 0,14% — до $71,92 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) понизилась к этому времени на 0,15% — до $66,97 за баррель.

Обе марки подорожали примерно на 8% на рисках, связанных с поставками топлива с Ближнего Востока.