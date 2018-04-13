Антисанкции: Россия не собирается "проглатывать и утираться"

Совет Федерации поддержит принятие ответных мер на новые санкции со стороны США, заявила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

"Такие вызывающие действия со стороны наших партнеров, конечно, мы не собираемся проглатывать и не собираемся утираться", — подчеркнула она.

Матвиенко напомнила, что применение зеркальных мер принято в международной практике, и такие меры готовятся. Она добавила, что ответные меры не должны быть в ущерб России.

В свою очередь, вице-спикер Госдумы Петр Толстой сообщил, что законопроект об ответных мерах нижняя палата может рассмотреть в мае.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле пока не ознакомились с инициативой Госдумы по антисанкциям, на это потребуется время, передает РИА Новости. Интерес парламентариев к "теме противодействия недружественной санкционной политике" он назвал объяснимым, но потребуется время, чтобы проанализировать точку зрения законодателей, чтобы сформулировать какую-то позицию. Песков подчеркнул, что проект стал инициативой Госдумы.

Между тем, Совет ЕС на заседании 16 апреля не будет поднимать вопрос о дополнительных санкциях против России, сообщил журналистам на условии анонимности европейский дипломат, передает "Интерфакс".