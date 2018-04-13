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13 апреля 201815:20

"У вас нет юрисдикции надо мной": Дутерте пригрозил тюрьмой сотрудникам МУС

EPA

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Президент Филиппин Родриго Дутерте завил, что посадит любого представителя Международного уголовного суда, который приедет в страну для расследования его кампании по борьбе с наркоторговлей. Он подчеркнул, что эти расследования незаконны, так как Филиппины вышли из Римского статута, устанавливающего участие страны в работе МУС.

"Если мы не являемся участниками договора, почему вы в этой стране? Вы не можете вести здесь расследования без оснований. Это незаконно, и я посажу вас в тюрьму", — заявил Дутерте.

Также он обратился к прокурору МУС Фату Бенсуда с просьбой не приезжать: "Я вам запрещаю не из-за страха, а потому что у вас нет юрисдикции надо мной".

Как сообщает РИА Новости, ранее МУС уведомил филиппинские власти о возможном расследовании в отношении Дутерте в связи с его политикой по борьбе с наркотиками. Дутерте начал войну с наркомафией сразу после своего избрания на пост главы государства в мае 2016 года. По последним данным, в стране были убиты около 3 тысяч человек, связанных с наркоторговлей. Так, был застрелен мэр города Озамис, а также шесть его родственников и охранников. Мировая общественность неоднократно осуждала эти факты.

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