Путин и Макрон поговорили о Сирии

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном, главы государств обсудили ситуацию в Сирии, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

В коммюнике Елисейского дворца сообщается, что Макрон выразил обеспокоенность ухудшением ситуации в Сирии.

Ранее Запад обвинил Дамаск в химической атаке на город Дума в Восточной Гуте. РФ опровергла информацию о бомбе с хлором, которую якобы сбросили сирийские военные.