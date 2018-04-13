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Джетлаг, биологические часы и нормализация сна 55 минут назад
Риск ранней смерти у "сов" выше, чем у "жаворонков"Читайте нас в Telegram
Исследователи не устают твердить о том, как важно соблюдать режим и высыпаться. Впрочем, вставать с рассветом и ложиться с закатом (что считается идеальным режимом) получается далеко не у всех. И дело не только в современном ритме жизни, но и в хронотипе, или характере суточной активности.
В зависимости от него, мы делимся на "сов" и "жаворонков" (иногда выделают ещё и "голубей", промежуточный тип). Учёные давно изучают эти хронотипы и выясняют интересные подробности: к примеру, известно, что у "жаворонков" и "сов" разная структура мозга, вторые успешнее первых в бизнесе, и даже обманывают эти люди по-разному.
В новой работе команда из Северо-Западного университета (США) и университета Суррея (Великобритания) выяснила, что у "сов" и "жаворонков" есть ещё одно важное отличие. Первые имеют более высокий риск ранней смерти.
Отмечается, что это первая работа такого рода; ранее учёные сосредотачивались лишь на изучении метаболической дисфункции и сердечно-сосудистых заболеваний, но продолжительностью жизни людей, в зависимости от их хронотипа, не интересовались.
Специалисты обратились к базе UK Biobank, в которой хранится широкий спектр данных о полумиллионе мужчин и женщин разных возрастных категорий (от 37 до 73 лет). Авторы проанализировали связь между естественной склонностью людей вставать и ложиться в то или иное время с риском ранней смерти. 433268 человек заполняли специальные анкеты, в которых указывали свой хронотип, привычки и распорядок дня. Учитывались также такие факторы, как возраст, пол, этническая принадлежность, курение, индекс массы тела и социально-экономический статус.
Наблюдения за добровольцами продолжались в течение шести с половиной лет. Из указанного числа участников более 50 тысяч человек умерли в течение этого срока. Изучив их анкеты, специалисты заключили, что у "сов" риск ранней смерти выше на 10% по сравнению с "жаворонками".
"Это проблема общественного здравоохранения, которую больше нельзя игнорировать. Нам нужно больше исследований о том, как мы можем помочь "полуночникам" в "синхронизации" своего организма со световым днём", — отмечает автор работы профессор Малькольм фон Шанц (Malcolm von Schantz).
Беспокойство экспертов вызывает и то, что у "сов" был также повышен риск развития сахарного диабета (болезнь диагностировалась у них на 30% чаще по сравнению с жаворонками), психологических расстройств (встречались чаще на целых 90%), а также нарушений работы нервной системы и желудочно-кишечного тракта.
Соавтор работы Кристен Кнутсон (Kristen Knutson) добавляет, что все эти проблемы могут быть связаны с попытки "сов" догнать световой день и перестроить биологические часы.
"Это может быть психологический стресс, питание в неподходящее время, недостаточная физическая нагрузка, недостаток сна, бодрствование ночью, возможно, употребление наркотиков или алкоголя. Существует целый ряд нездоровых форм поведения, связанных с "опаздывающим" режимом", — полагает Кнутсон.
Авторы говорят, что, с одной стороны, тот или иной хронотип – это не приговор. Согласно имеющимся данным, в формировании характера суточной активности человека играют важную роль два фактора – генетика и окружающая среда. Получается, что в какой-то мере склонности можно контролировать. Например, многие советуют "совам" перестраивать режим постепенно, ложиться и вставать в одно и то же время, понемногу продвигаясь к более ранним часам.
С другой стороны, неслучайно многие "полуночники" говорят о том, что физически просто не способны поменять свой режим. Если последующие работы выявят ведущую роль генетики в формировании хронотипа, это докажет реальную невозможность и даже вредность подобного "насилия над собой". Кстати, сейчас считается, что доля влияния генетики на циркадные ритмы – от 40 до 70%.
"Если будет признано, что хронотипы определяются генетически, и дело не только в недостатке характера, нужно будет создать гибкие рабочие графики. "Совы" не должны быть обречены на ранний подъём на работу к восьми утра, нужно будет составить рабочие смены в соответствии с хронотипами людей", — заключает Кнутсон.
Её команда собирается изучить процессы, происходящие в организме "сов" при перестройке их режима и понять, какие последствия для здоровья они могут иметь. Похожие работы проводились ранее с людьми, которые переходили с летнего времени на зимнее. Было показано, что даже такие небольшие перестройки связаны с учащением сердечных приступов и увеличением риска развития болезней сердца.
Научная статья по итогам исследования опубликована в издании Chronobiology International.
Кстати, ранее выяснилось, что оптимальная продолжительность сна зависит от генов, как и появление бессонницы.
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