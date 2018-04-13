Контрудар: Дума подготовила ответ авторам антироссийских санкций

В Госдуму внесен законопроект, который предусматривает ответные действия в отношении антироссийской политики Запада. Документ оставляет за Москвой право на ограничительные меры в различных отраслях промышленности. В Кремле уже подчеркнули, что решения Москвы будут направлены на защиту национальных интересов России.

Законопроект вносят совместно председатель Госдумы и руководители фракций. На этот раз нижняя палата выступает с единых позиций.

"Этот законопроект предусматривает возможность введения правительством различных ограничительных мер в отношении различных товаров и граждан Соединенных Штатов Америки и других стран, которые приняли аналогичные ограничительные меры в отношении Российской Федерации", — поясняет первый зампред Думы Александр Жуков.

О том, что Дума готова выступить с такой инициативой Вячеслав Володин говорил еще 11 апреля, когда правительство отчитывалось о проделанной работе.

"Нам пора ответить на это хамское поведение со стороны Соединенных Штатов Америки, на неприкрытый лоббизм США своих интересов, на создание препятствий для работы российского бизнеса. Было бы правильно принять зеркальные меры по отношению к продукции, которую США к нам импортирует. Сделать ровно то, что они предпринимают по отношению к нашим товаропроизводителям", — призвал депутатов председатель Госдумы Вячеслав Володин.

И вот спустя всего двое суток документ готов. Официально он называется "О мерах воздействия на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств".

Текст законопроекта в самой первой его редакции, в которой он и внесен сегодня в Государственную думу, умещается на 7 листах, хотя здесь довольно подробно прописаны предлагаемые меры воздействия. Всего 16 пунктов. А конкретные списки товаров и иностранных граждан, кому отныне будет запрещен въезд на территорию России, будет определять правительство по решению президента.

Пожалуй, самое важное: приостановление международного сотрудничества с компаниями с участием американского капитала в атомной и ракетно-двигательной отраслях. Это может оказаться чувствительным ударом, например, для корпорации Boeing или для американской космической программы.

"До последнего времени Америка покупала у нас двигатели для своих ракет. Теперь, надеюсь, что этого не будет", — подчеркивает глава фракции "Справедливой России" в Госдуме Сергей Миронов.

Далее по списку — запрет на закупку в США технологического оборудования или программного обеспечения. Больше никаких контрактов на оказание консалтинговых, аудиторских и юридических услуг с компаниями из недружественных стран. Сборы за пролет над территорией России предлагается повысить, а вывоз редкоземельных металлов запретить. Нельзя будет ввозить американские лекарства, а также вообще любые товары из перечня, утвержденного правительством.

"В этом законопроекте речь идет о запрете или об ограничении ввоза сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которой является США. Речь идет об алкогольной и табачной продукции", — расширяет перечисление первый заместитель председателя Госдумы от КПРФ Иван Мельников.

Но запреты не распространяются на покупку и ввоз в Россию товаров для личного пользования. Это все экономические меры. Политический пункт только один, но весьма широкого толкования.

"Будет введен список, запрещающий въезд на территорию России граждан США. И будет прекращена деятельность на территории России американцев, которые, может быть, даже являются специалистами высокого класса", — добавляет глава фракции ЛДПР в Думе Владимир Жириновский.

Конечно, важно гарантировать, что наши ответные санкции не нанесут вред российской экономике. Здесь как раз, наоборот, и с этим согласны многие, есть все возможности для усиления позиций отечественных производителей.

"Производство тех видов продукции, которые не будут поставляться в Российскую Федерацию, надо наладить в Российской Федерации, либо закупать у других стран, что будет способствовать развитию нашего экономического сотрудничества с теми странами, которые не поддерживают недружественные действия Соединённых Штатов Америки в отношении России", — предлагает первый зампред фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев.

Уже в ближайший понедельник, 16 апреля 2018 года, состоится внеочередное заседание Совета Госдумы, на котором лидеры всех фракций и руководители профильных комитетов рассмотрят этот законопроект.