Тема:

Обмен санкциями 1 час назад

Новости Политика

Все видео этой рубрики
13 апреля 201821:21 Дмитрий Петров

Контрудар: Дума подготовила ответ авторам антироссийских санкций

Читайте нас в Telegram

В Госдуму внесен законопроект, который предусматривает ответные действия в отношении антироссийской политики Запада. Документ оставляет за Москвой право на ограничительные меры в различных отраслях промышленности. В Кремле уже подчеркнули, что решения Москвы будут направлены на защиту национальных интересов России.

Законопроект вносят совместно председатель Госдумы и руководители фракций. На этот раз нижняя палата выступает с единых позиций.

"Этот законопроект предусматривает возможность введения правительством различных ограничительных мер в отношении различных товаров и граждан Соединенных Штатов Америки и других стран, которые приняли аналогичные ограничительные меры в отношении Российской Федерации", — поясняет первый зампред Думы Александр Жуков.

О том, что Дума готова выступить с такой инициативой Вячеслав Володин говорил еще 11 апреля, когда правительство отчитывалось о проделанной работе.

"Нам пора ответить на это хамское поведение со стороны Соединенных Штатов Америки, на неприкрытый лоббизм США своих интересов, на создание препятствий для работы российского бизнеса. Было бы правильно принять зеркальные меры по отношению к продукции, которую США к нам импортирует. Сделать ровно то, что они предпринимают по отношению к нашим товаропроизводителям", — призвал депутатов председатель Госдумы Вячеслав Володин.

И вот спустя всего двое суток документ готов. Официально он называется "О мерах воздействия на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств".

Текст законопроекта в самой первой его редакции, в которой он и внесен сегодня в Государственную думу, умещается на 7 листах, хотя здесь довольно подробно прописаны предлагаемые меры воздействия. Всего 16 пунктов. А конкретные списки товаров и иностранных граждан, кому отныне будет запрещен въезд на территорию России, будет определять правительство по решению президента.

Пожалуй, самое важное: приостановление международного сотрудничества с компаниями с участием американского капитала в атомной и ракетно-двигательной отраслях. Это может оказаться чувствительным ударом, например, для корпорации Boeing или для американской космической программы.

"До последнего времени Америка покупала у нас двигатели для своих ракет. Теперь, надеюсь, что этого не будет", — подчеркивает глава фракции "Справедливой России" в Госдуме Сергей Миронов.

Далее по списку — запрет на закупку в США технологического оборудования или программного обеспечения. Больше никаких контрактов на оказание консалтинговых, аудиторских и юридических услуг с компаниями из недружественных стран. Сборы за пролет над территорией России предлагается повысить, а вывоз редкоземельных металлов запретить. Нельзя будет ввозить американские лекарства, а также вообще любые товары из перечня, утвержденного правительством.

"В этом законопроекте речь идет о запрете или об ограничении ввоза сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которой является США. Речь идет об алкогольной и табачной продукции", — расширяет перечисление первый заместитель председателя Госдумы от КПРФ Иван Мельников.

Но запреты не распространяются на покупку и ввоз в Россию товаров для личного пользования. Это все экономические меры. Политический пункт только один, но весьма широкого толкования.

"Будет введен список, запрещающий въезд на территорию России граждан США. И будет прекращена деятельность на территории России американцев, которые, может быть, даже являются специалистами высокого класса", — добавляет глава фракции ЛДПР в Думе Владимир Жириновский.

Конечно, важно гарантировать, что наши ответные санкции не нанесут вред российской экономике. Здесь как раз, наоборот, и с этим согласны многие, есть все возможности для усиления позиций отечественных производителей.

"Производство тех видов продукции, которые не будут поставляться в Российскую Федерацию, надо наладить в Российской Федерации, либо закупать у других стран, что будет способствовать развитию нашего экономического сотрудничества с теми странами, которые не поддерживают недружественные действия Соединённых Штатов Америки в отношении России", — предлагает первый зампред фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев.

Уже в ближайший понедельник, 16 апреля 2018 года, состоится внеочередное заседание Совета Госдумы, на котором лидеры всех фракций и руководители профильных комитетов рассмотрят этот законопроект.

Ранее по теме

Сейчас

20:49

В Ливии опровергли, что фельдмаршал Хафтар умер в Париже

20:22

Трагедия на трассе А114: детей среди жертв все же нет

18:58

ДТП с грузовиком под Череповцом: погибли шестеро взрослых и ребенок

18:54

В аэропорту Мюнхена задержали 76-летнюю колясочницу из России

17:50

США обвинили "приспешников России" в заражении Донбасса радиацией

16:11

Грузинскому дипломату дали неделю, чтобы покинуть Россию

15:20

6 погибших, 22 раненых: в Болгарии автобус перевернулся, столкнувшись с машиной

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Россия разоблачила инсценировку химатаки в Думе

Россия разоблачила инсценировку химатаки в Думе

1 час назад
Вашингтон после Ирака и Ливии не видит сирийские грабли

Вашингтон после Ирака и Ливии не видит сирийские грабли

1 час назад
Контрудар: Дума подготовила ответ авторам антироссийских санкций

Контрудар: Дума подготовила ответ авторам антироссийских санкций

1 час назад
В Ливии опровергли, что фельдмаршал Хафтар умер в Париже

В Ливии опровергли, что фельдмаршал Хафтар умер в Париже

1 час назад
Трагедия на трассе А114: детей среди жертв нет

Трагедия на трассе А114: детей среди жертв нет

1 час назад
В аэропорту Мюнхена задержали 76-летнюю колясочницу из России

В аэропорту Мюнхена задержали 76-летнюю колясочницу из России

3 часа назад
Комик Уилл Феррелл попал в серьезное ДТП

Комик Уилл Феррелл попал в серьезное ДТП

1 час назад
Спасите ребенка: Ева умирает от неизвестной болезни

Спасите ребенка: Ева умирает от неизвестной болезни

11.04.2018 10:00
За это придется отвечать: Трамп пока не решил, бомбить ли Сирию

За это придется отвечать: Трамп пока не решил, бомбить ли Сирию

4 часа назад
Посчитали-прослезились: сколько на самом деле стоит ремонт Renault Kaptur

Посчитали-прослезились: сколько на самом деле стоит ремонт Renault Kaptur

35 минут назад
На автомобиле по Крымскому мосту можно будет проехать за 14-19 минут

На автомобиле по Крымскому мосту можно будет проехать за 14-19 минут

50 минут назад
Дело Скрипаля: как отделить факты от домыслов

Дело Скрипаля: как отделить факты от домыслов

1 час назад
Баста выплатил Децлу 350 тысяч за оскорбление

Баста выплатил Децлу 350 тысяч за оскорбление

2 часа назад
"Уинстон Черчилль" присоединился к американской группировке в Средиземном море

"Уинстон Черчилль" присоединился к американской группировке в Средиземном море

2 часа назад
ICQ вместо Telegram: Песков воспользовался советом Клименко

ICQ вместо Telegram: Песков воспользовался советом Клименко

2 часа назад
Sky News отключил от эфира генерала Шоу, указавшего на бессмысленность химатак для Асада

Sky News отключил от эфира генерала Шоу, указавшего на бессмысленность химатак для Асада

2 часа назад
"Пикник" возобновляет гастроли после ДТП

"Пикник" возобновляет гастроли после ДТП

2 часа назад
Вайно и Навка заработали в 14 раз больше, чем Путин и Песков

Вайно и Навка заработали в 14 раз больше, чем Путин и Песков

3 часа назад
Наследницу миллионов делят французские и российские родственники

Наследницу миллионов делят французские и российские родственники

3 часа назад
60 минут. Химическая атака в сирийской Думе была примитивной постановкой

60 минут. Химическая атака в сирийской Думе была примитивной постановкой

3 часа назад
25
Порошенко: более 40 стран хотят отправить миротворцев в Донбасс

Порошенко: более 40 стран хотят отправить миротворцев в Донбасс

3 часа назад
Супруга Елизаветы II выписали из больницы

Супруга Елизаветы II выписали из больницы

3 часа назад
24-летний комик Андрей Жмакин умер во время разговора с бывшей женой

24-летний комик Андрей Жмакин умер во время разговора с бывшей женой

4 часа назад
"Ростех" перейдет на отечественный аналог SWIFT

"Ростех" перейдет на отечественный аналог SWIFT

4 часа назад
Александр Поветкин рассказал о тренировках по смешанным единоборствам

Александр Поветкин рассказал о тренировках по смешанным единоборствам

4 часа назад
Россия отвечает на санкции, потому что не хочет обратно в 90-е

Россия отвечает на санкции, потому что не хочет обратно в 90-е

4 часа назад
Поведение хабаровского министра вызвало негодование у сотрудников интерната

Поведение хабаровского министра вызвало негодование у сотрудников интерната

4 часа назад
В России по ошибке отозвали тысячи "не тех" автомобилей Mazda

В России по ошибке отозвали тысячи "не тех" автомобилей Mazda

5 часов назад
В канализации нашли тела пятерых сотрудников уфимского ресторана

В канализации нашли тела пятерых сотрудников уфимского ресторана

5 часов назад
Лыжник установил мировой рекорд, преодолев за сутки 472 км

Лыжник установил мировой рекорд, преодолев за сутки 472 км

5 часов назад
Избиение ложкой и собачьи команды: воспитательницу детсада разжаловали в кастелянши

Избиение ложкой и собачьи команды: воспитательницу детсада разжаловали в кастелянши

5 часов назад
Крупный банк впервые задействовал блокчейн для денежных переводов

Крупный банк впервые задействовал блокчейн для денежных переводов

5 часов назад
Риск ранней смерти у "сов" выше, чем у "жаворонков"

Риск ранней смерти у "сов" выше, чем у "жаворонков"

5 часов назад
Савченко не смогла пройти полиграф из-за тахикардии и температуры

Савченко не смогла пройти полиграф из-за тахикардии и температуры

5 часов назад
Родилась в коньках? Горячий лед Татьяны Тарасовой и ее легендарного отца

Родилась в коньках? Горячий лед Татьяны Тарасовой и ее легендарного отца

6 часов назад
Расследование: производители Android-смартфонов скрывают небезопасность своих устройств

Расследование: производители Android-смартфонов скрывают небезопасность своих устройств

7 часов назад
Так футбол еще не снимали: дебютный фильм Данилы Козловского показали публике

Так футбол еще не снимали: дебютный фильм Данилы Козловского показали публике

7 часов назад
В США украденную 30 лет назад картину Шагала вернули владельцам

В США украденную 30 лет назад картину Шагала вернули владельцам

7 часов назад
Обнимемся? Девушка с плакатом "I am from Russia" пришла в паб Лондона. Видео

Обнимемся? Девушка с плакатом "I am from Russia" пришла в паб Лондона. Видео

8 часов назад
Крушение Ка-29 у мыса Таран: подробности

Крушение Ка-29 у мыса Таран: подробности

10 часов назад
Дмитрий Назаров прочтет "Мастера и Маргариту" под звуки органа

Дмитрий Назаров прочтет "Мастера и Маргариту" под звуки органа

1 час назад
Ребенок родился через 4 года после смерти родителей

Ребенок родился через 4 года после смерти родителей

10 часов назад
20 самых старых героев мультфильмов, которых многие помнят до сих пор

20 самых старых героев мультфильмов, которых многие помнят до сих пор

11 часов назад
Ники Минаж назвала себя Чунь Ли, но плохо понимает, кто это

Ники Минаж назвала себя Чунь Ли, но плохо понимает, кто это

11 часов назад
Домашние дела: правильный досуг или бытовые хлопоты?

Домашние дела: правильный досуг или бытовые хлопоты?

11.04.2018 13:13
"Пиаф. Синатра": Театр мюзикла приглашает на концерт-биографию

"Пиаф. Синатра": Театр мюзикла приглашает на концерт-биографию

04.04.2018 18:30