"Уинстон Черчилль" присоединился к американской группировке в Средиземном море

Командование 6-го флота ВМС США сообщило о пополнении группы кораблей в Средиземном море.

Как передает РИА Новости, в зону операций 6-го флота США10 апреля 2018 года вошел американский эсминец с управляемым ракетным вооружением класса "Арли Берк" "Уинстон Черчилль".

В его задачи входит повышения региональной стабильности и передового военно-морского присутствия в Средиземке американских кораблей.

11 апреля к берегам Сирии из морской базы Норфолк в американском штате Вирджиния направилась ударная группа кораблей ВМС СМША во главе с авианосцем "Гарри Трумэн".