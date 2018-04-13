Баста выплатил Децлу 350 тысяч за оскорбление

Представители Октябрьского районного суда Ростова-на-Дону обязали рэпера Басту (Василия Вакуленко) выплатить 350 тысяч рублей его коллеге по музыкальной сцене Децлу (Кириллу Толмацкому). В такую сумму власти оценили урон от оскорбления, нанесенного Бастой Децлу в соцсетях, сообщает M24.

По словам адвоката Толмацкого Романа Лалаяна, Вакуленко подчинился решению суда и выплатил Децлу нужную сумму. Выплаченные деньги пошли на благотворительность, добавил юрист.

Судебные разбирательства между Толмацким и Вакуленко начались после того, как Децл в своем "Твиттере" пожаловался на шум из ночного клуба Басты "Газгольдер". На что рэпер ответил оскорблениями. Вакуленко заявлял в суде первой инстанции, что его реплики не наносили моральных страданий оппоненту. Адвокат Толмацкого же назвал сообщения травлей.



Суд в Ростове, родном городе Вакуленко, в декабре 2016 года уже взыскал с него 50 тысяч рублей в пользу Толмацкого. Изначально Децл требовал миллион рублей.



Решение о выплате 350 тысяч рублей в середине августа 2017 года принял Октябрьский районный судРостова-на-Дону.

Ранее сообщалось, что Баста опроверг информацию о потере прав на бренд "Газгольдер".