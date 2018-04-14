Канчельскис и Шмейхель примут участие в открытии Парка футбола в Саранске

В субботу в Саранске откроется Парк футбола. В торжественной церемонии открытия примут участие два бывших игрока "Манчестер Юнайтед" – российский полузащитник Андрей Канчельскис и датский вратарь Петер Шмейхель.

Парк футбола будет работать в Саранске 14 и 15 апреля. Гостей ждут мастер-класс и автограф сессии, различные викторины и аттракционы. В Саранск прибыли Андрей Канчельскис и Петер Шмейхель

Саранск – четвертый город, где открылся Парк футбола. Ранее подобное мероприятие прошло в Сочи, Ростове-на-Дону и Волгограде.

