В Афинах участники антивоенных митингов сожгли флаг США

Вечером 13 апреля в Афинах прошли антивоенные демонстрации. Митингующие сожгли американский флаг около посольства США. Об этом сообщили греческие средства массовой информации.

Демонстрации в центре Афин были организованы Компартией Греции и внепарламентскими левыми партиями и организациями, выразившими сожаление, что коммунисты решили провести свою акцию отдельно.

Основной лозунг акции – "Греция не должна быть вовлечена в возможную операцию США в Сирии". В демонстрациях участвовали несколько тысяч человек, передает РИА Новости.

Протестующие подошли к посольству Соединенных Штатов под лозунгом "Враг один – это империализм". Рядом со зданием американской дипломатической миссии они развернули плакаты "США, НАТО, ЕС, руки прочь от Сирии", "Долой НАТО и базы", "Янки, гоу хоум".

Как отметил генеральный секретарь ЦК КПГ Димитрис Куцумбас, растет опасность всеобщей империалистической войны. Правительство Греции несет огромную ответственность перед народом. Греция не должна допустить использование США и НАТО военных баз на территории страны, которые также являются объектами нападений.

Представители внепарламентских партий подчеркнули, что у Греции и Кипра нет никаких оснований поддерживать военные планы Запада, ставящие под угрозу национальные интересы Греции, безопасность и мир в регионе.