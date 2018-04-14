В фургоне на юге Франции полиция нашла почти 2,5 килограмма тротила

13 апреля итальянские правоохранители обнаружили почти 2,5 килограмма тринитротолуола в минивэне, который въехал на территорию Италии из Франции. Операция проходила в туннеле в районе Монблана, передает РИА Новости.

Как уточняется, полицейские в ходе обычной проверки в рамках борьбы с наркотрафиком остановили белый фургон с ранее судимым гражданином Боснии и Герцеговины за рулем. Правоохранителям удалось обнаружить под приборной панелью тайник, в котором было более 10 брикетов бурого цвета размером с небольшой кирпич. Изъятое вещество оказалось тротилом, его общий вес составил 2,4 килограмма.

По данным местных СМИ, следствие исключает "террористический след" в перевозке тротила. В автомобиле находились и другие лица, в настоящее время их допрашивают. По всей видимости, минивэн направлялся в Боснию. Но пока происхождение и конечная цель доставки взрывчатого вещества не установлены.