ДТП под Вологдой: двое пострадавших по-прежнему находятся в тяжелом состоянии

Двое из троих пострадавших в дорожно-транспортном происшествии в Вологодской области, доставленных в областную клиническую больницу, по-прежнему находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил СМИ губернатор региона Олег Кувшинников.

Авария с участием грузового автомобиля Volvo и пассажирского микроавтобуса Volkswagen произошла 13 апреля в 18:05 на 110 километре автотрассы Вологда – Новая Ладога неподалеку от деревни Царево Череповецкого района Вологодской области. В результате ДТП семь человек погибли, трое получили ранения. По факту случившегося начата доследственная проверка, передает РИА Новости. В Вологодской области 14 апреля объявлен день траура в память о жертвах ДТП.

Как написал Кувшинников на своей странице в Twitter, водитель грузовика с легкими повреждениями и ушибленной раной головы отправлен на амбулаторное лечение. Врачи оценивают их состояние как тяжелое. У них диагностированы многочисленные переломы и повреждения внутренних органов.

По распоряжению главы региона в больницу к пострадавшим и их семьям направлены психологи.

В настоящее время движение по трассе А114 полностью восстановлено. Правоохранители проводят работу по установлению личностей погибших.